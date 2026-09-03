Новый филармонический сезон в Красноярске открылся концертом Николая Луганского

2 сентября в Большом зале Красноярской краевой филармонии выступил народный артист России, пианист Николай Луганский и Красноярский академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Ланде.
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