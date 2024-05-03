Угловой шпатель — назначение, виды, правила работы

Качество исполнения строительных и ремонтных работ во многом зависит от правильных инструментов. Угловой шпатель позволит сэкономить время, необходимое для выполнения отделочных работ на наиболее сложных участках помещения – углах.
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