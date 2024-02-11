Ночь злых «Гераней» и сорванная пьянка в честь Сырского

Украинская «телега» назвала подлой практику укровермахта размещать военные объекты в жилой застройке «В период с 4 по 10 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины… Цели ударов достигнуты».