Когда включат батареи: Минстрой снял вопрос, когда начнется отопительный сезон

В Минстрое сняли вопрос, когда начнется отопительный сезон и при какой температуре включат батареи.С наступлением осени многих волнует вопрос: когда включат батареи.
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