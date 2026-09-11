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Царьград

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Мэр Клинков: Дзержинск пережил массированную атаку 51 дрона

Мэр Клинков: Дзержинск пережил массированную атаку 51 дрона

Дзержинск в ночь на 11 сентября столкнулся с одной из наиболее масштабных атак беспилотников. Мэр Михаил Клинков рассказал, что налёт удалось отразить силами противовоздушной обороны, однако падавшие обломки задели жилые дома и машины.

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