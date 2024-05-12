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Экс-офицер США Беннет: обстрел Белгорода ВСУ показывает характер террористов

Экс-офицер США Беннет: обстрел Белгорода ВСУ показывает характер террористов

Украинская атака на Белгород, в результате которой обрушился жилой дом, связана с полным безумием. Об этом заявил американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет, слова которого передает издание "Известия".

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