«Попросила Пашу разделить обязанности в отношении детей», — Утяшева сделала пугающее заявление. Разводятся с Волей?

Павел Воля и Ляйсан Утяшева — это самая незатейливая и позитивная пара в шоу-бизнесе. Стоит посмотреть на их влюбленные взгляды пару секунд, как становится ясно, что чувства в этой семье самые настоящие и самые искренние.