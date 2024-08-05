«Попросила Пашу разделить обязанности в отношении детей», — Утяшева сделала пугающее заявление. Разводятся с Волей?

Павел Воля и Ляйсан Утяшева — это самая незатейливая и позитивная пара в шоу-бизнесе. Стоит посмотреть на их влюбленные взгляды пару секунд, как становится ясно, что чувства в этой семье самые настоящие и самые искренние.
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