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Онколог Черёмушкин объяснил важность скрининга для раннего выявления рака

Онколог Черёмушкин объяснил важность скрининга для раннего выявления рака

Врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черёмушкин рассказал, что онкоскрининг помогает выявлять опухоли на ранних стадиях.

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