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Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке"

Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке"

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о создании нового формата сотрудничества с европейскими странами – "Карпатской восьмёрки".

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