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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юлия Ступак: «Мои цели всегда масштабные. Мотивирует открытие международных спортивных границ и возможность посоревноваться еще хотя бы годик»

– Мои цели всегда достаточно масштабные. Мне нравится мечтать по‑крупному. Меня мотивирует открытие международных спортивных границ и возможность поучаствовать в соревнованиях еще годик хотя бы.

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