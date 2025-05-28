Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель

Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель

Киев через несколько недель получит первые дальнобойные системы, которые были профинансированы Берлином, сообщает Министерство обороны Германии по итогам встречи главы ведомства Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.

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