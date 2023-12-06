«Авторитет непоколебимый и так будет всегда», — Киркоров проговорился, почему все еще уважает Пугачеву

Киркоров всегда с одухотворенностью и с величием говорил об Алле Пугачёвой, вспоминал её исключительно в положительном контексте и каждый раз, когда речь заходила о ней, восхищался тем, насколько оно блистательна и прекрасна во всех её начинаниях.