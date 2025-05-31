ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I встречает лето и поздравляет с Днем защиты детей

Солнечные зайчики, звонкий смех и хорошее настроение — вот что наполняет сегодня детский сад ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I! Мы от всего сердца поздравляем наших маленьких воспитанников, их замечательных родителей и весь коллектив с Днем защиты детей!Этот светлый и радостный праздник — прекрасный повод еще раз напомнить о том, как важно беречь и заботиться о каждом ребенке, создавать для них мир, наполненный любовью, теплом, заботой и возможностями для развития.