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Контрафронт

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Саудовская Аравия: по состоянию на вечернее время по местному времени полеты продолжали отменяться в...

Саудовская Аравия: по состоянию на вечернее время по местному времени полеты продолжали отменяться в аэропортах Джазан (GIZ/OEGN) и Наджран (EAM/OENG) после перехваченной ракетной атаки йеменских хуситов 13 июля.

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