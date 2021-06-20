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Глава Минтруда подтвердил, что невакцинированного сотрудника можно отстранить от работы без сохранения зарплаты

Глава Минтруда подтвердил, что невакцинированного сотрудника можно отстранить от работы без сохранения зарплаты

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков прокомментировал введение обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции среди 60% сотрудников.

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