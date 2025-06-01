"Дальше будет весело и интересно": Киев не понимает, какие потери в действительности понесёт - Шлепченко

"Дальше будет весело и интересно": Киев не понимает, какие потери в действительности понесёт. Как сказал военный аналитик Царьграда Влад Шлепченко, украинские войска так бодро дерутся, потому что наша армия наступает там, где они 10 лет готовились к обороне.
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