"Дальше будет весело и интересно": Киев не понимает, какие потери в действительности понесёт - Шлепченко

"Дальше будет весело и интересно": Киев не понимает, какие потери в действительности понесёт. Как сказал военный аналитик Царьграда Влад Шлепченко, украинские войска так бодро дерутся, потому что наша армия наступает там, где они 10 лет готовились к обороне.