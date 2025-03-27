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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил галактику, существующую всего через 330 млн лет после Большого взрыва!

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил галактику, существующую всего через 330 млн лет после Большого взрыва!

﻿﻿Ученые совершили революционное открытие с помощью космического телескопа НАСА «Джеймс Уэбб»! Космический аппарат обнаружил галактику JADES-GS-z13-1, которая существовала всего 330 миллионов лет после Большого взрыва.

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