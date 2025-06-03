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  • Grandad
    Такие балконы только на юге бывают. Обычно шириной 70 см.Балкон часто испо...
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    это всё чухонские кухни.... а ещё белый цвет - это цвет моргаБелый цвет — само...
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    Это не для моей ванны, площадью 2 кв. метра ...Шкаф под раковину...

Недостаток места для хранения, неподходящая садовая мебель, малая освещенность, не задействованные стены — мы собрали для вас самые распространенные ошибки, которых следует избегать при обустройстве и оформлении террасы и патио на даче и в загородном дом

Недостаток места для хранения, неподходящая садовая мебель, малая освещенность, не задействованные стены — мы собрали для вас самые распространенные ошибки, которых следует избегать при обустройстве и оформлении террасы и патио на даче и в загородном дом

﻿﻿Вилла в Сен-Тропе. Проект Джессики Бергигер. Хотя мы всегда уделяем большое внимание обустройству своего загородного дома или дачи, мы часто упускаем из виду дизайн террасы из-за ограниченного бюджета или временных ограничений.

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