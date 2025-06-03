﻿﻿Вилла в Сен-Тропе. Проект Джессики Бергигер. Хотя мы всегда уделяем большое внимание обустройству своего загородного дома или дачи, мы часто упускаем из виду дизайн террасы из-за ограниченного бюджета или временных ограничений.