На Алтае суд вынес приговор банде из 15 браконьеров, убивших семь косуль

Злоумышленники получили условные сроки В Алтайском крае суд вынес приговор 15 браконьерам из Благовещенского района, которые по предварительному сговору незаконно убили семь сибирских косуль, сообщили в региональном управлении Следкома.
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