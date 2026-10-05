«Я здесь много плачу от счастья»: Марина Газманова показала, как отдыхает на Мальдивах после свадьбы дочери

57-летняя Марина Газманова проводит отпуск на Мальдивах. Супруга российского певца и композитора Олега Газманова отправилась к океану, чтобы восстановить силы после важного семейного события — свадьбы 22-летней дочери Марианны.
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