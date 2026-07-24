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Царьград

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21 осужденных в Архангельске получили профессии повара и пекаря

21 осужденных в Архангельске получили профессии повара и пекаря

В образовательном учреждении №2 Федеральной службы исполнения наказаний, расположенном на территории исправительной колонии №7 в Архангельске, состоялось мероприятие «Биржа труда».

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