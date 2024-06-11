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Семейный отдых обернулся трагедией: 6-летняя девочка погибла из-за осколка ракетки

Семейный отдых обернулся трагедией: 6-летняя девочка погибла из-за осколка ракетки

Инцидент произошел в США фото: Shutterstock/Fotodom.ruДжесси Морган, его жена Бетани и их четверо детей — Сайлас, Шайло, Люси и Аттикус — наслаждались последним днем отпуска в арендованном коттедже, когда случилось непоправимое.

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Комментарии
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Владимир
грустно, когда страдают маленькие дети
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20 час.

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