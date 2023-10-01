Юрий Кот Депутат Артём Бичаев собирается выяснить у организаторов фестиваля «Маяк», почему они пригласили в качестве члена жюри актёра, которому «стыдно быть русским».
Госдума проверит кинофестиваль с актёром Козловским в жюри
Комментарии
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tsan tsan
Пусть даже т.н Лорак и чиста с точки зрения закона, но всё же , неужели в России не нашлось никого достойного для членства в жюри, кроме гражданки Украины Куёк ?
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1 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
с нынешней верхушкой страны..... похоже так.
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48 мин.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а фамилия...., аж целый хуёк......
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47 мин.
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