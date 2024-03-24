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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе получил 4 балла из 10 от L’Équipe за матч с Германией, Дешам, Тюрам, Тчуамени, Кунде и Рабьо – по 3

Самый низкий балл – а именно 3 – получили тренер Дидье Дешам и игроки Маркус Тюрам, Орельен Тчуамени, Жюль Кунде и Адриен Рабьо.

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