4 признака, что голова болит не из-за усталости, назвал невролог НИИ Джанелидзе

«Доктор Питер» продолжает постоянную рубрику «Задай вопрос врачу» в формате видеоответа. В ней уже участвовали реабилитолог, токсиколог, травматолог, хирург, гинеколог, эндокринолог, психиатр, нейрохирург, кардиолог, уролог, гематолог.
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