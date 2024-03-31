В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о серии мошенничеств с трудоустройством

В феврале нынешнего года сотрудники УМВД России по г. Хабаровску пресекли противоправную деятельность 36-летней жительницы поселка Птичник Еврейской автономной области, обвиняемой в серии мошенничеств с трудоустройством.
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