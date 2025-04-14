15 загадок в виде предметов и явлений, которые подкинула нам сама жизнь

Мир слишком огромен, чтобы знать все. Это касается и природы, и мира людей и технологий. Но в то же время и просторы интернета огромны, так что там можно найти ответ практически на любой вопрос, а иногда - прямо-таки знатока своего дела, который объяснит вам, что и как.