Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Что скрывал всю жизнь известный модельер Валентин Юдашкин

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Ему могло бы исполниться 60 лет, но он покинул этот мир всего за 5 месяцев до юбилея. Одним из первых среди российских модельеров он стал показывать свои коллекции на Западе, создавал не только «высокую моду», но ещё и одежду для простых людей под брендом Yudashkin Jeans.

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