Что скрывал всю жизнь известный модельер Валентин Юдашкин

Ему могло бы исполниться 60 лет, но он покинул этот мир всего за 5 месяцев до юбилея. Одним из первых среди российских модельеров он стал показывать свои коллекции на Западе, создавал не только «высокую моду», но ещё и одежду для простых людей под брендом Yudashkin Jeans.