Акции Токийского метро начнут продаваться с 23 октября

Крупнейший японский оператор метрополитена компания Tokyo Metro информировала, что с 23 октября ее акции будут котироваться на высшем уровне Prime Market Токийской фондовой биржи, сообщает 20 сентября деловое агентство Kyodo News.
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