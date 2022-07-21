Астрологи предвидели, кого из знаков зодиака накроет огромнейший поток счастья в ближайшие дни

Звезды предсказали некоторым знакам зодиака начало белой полосы в жизни уже в ближайшие дни. Астрологи предвидели, что представители именно этих трех созвездий резко взлетят в высшие слои счастья до 25 июля.
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