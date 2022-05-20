Маріуполь Генпрокурори п'яти країн підтримали Україну у розслідуванні російських військових злочинів Генеральні прокурори Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Австралії, Канади та Нової Зеландії випустили заяву, підтримавши голову Генеральної прокуратури України Ірину Венедиктову Генеральні прокурори п'яти країн – Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Австралії, Канади та Нової Зеландії – виступили із заявою на підтримку Генерального прокурора України […] Сообщение Генпрокурори п'яти країн підтримали Україну у розслідуванні російських військових злочинів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.