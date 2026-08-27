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Культуромания

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Архангельский молодежный театр Виктора Панова привез в Москву спектакль «Чехов-фарш»

Архангельский молодежный театр Виктора Панова привез в Москву спектакль «Чехов-фарш»

Архангельский молодежный театр Виктора Панова примет участие в столичном фестивале «Театральный бульвар», где представит спектакль «Чехов-фарш», в основу которого легли пьесы Антона Чехова, представленные в виде средневекового фарса.

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