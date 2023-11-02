Экс-футболист Пинилья считает, что Месси незаслуженно получил "Золотой мяч"

Бывший форвард сборной Чили Маурисио Пинилья выразил негодование тем, что "Золотой мяч" вручается за достижения по итогам всего сезона, так как считает, что аргентинский форвард Лионель Месси получил приз только за победу на чемпионате мира в Катаре.