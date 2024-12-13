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Крымская газета

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Более 200 крымчан стали потенциальными донорами стволовых клеток в ноябре

Более 200 крымчан стали потенциальными донорами стволовых клеток в ноябре

За ноябрь текущего года в регистр доноров костного мозга вступило 203 жителя Республики Крым. Всего потенциальных доноров стволовых клеток в Крыму уже более 2000, за этот год их количество практически удвоилось.

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