Более 200 крымчан стали потенциальными донорами стволовых клеток в ноябре

За ноябрь текущего года в регистр доноров костного мозга вступило 203 жителя Республики Крым. Всего потенциальных доноров стволовых клеток в Крыму уже более 2000, за этот год их количество практически удвоилось.
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