На Украине назревает бунт региональных властей

ТАСС/Андрей Ратмиров На Украине постепенно зреет бунт. Одним из первых против киевской власти выступил мэр осажденного и пока еще подконтрольного Украине города Красноармейска (украинское название – Покровск) в Донбассе.
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