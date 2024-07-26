Визовые центры Португалии ограничили работу в России

Португальские визовые центры во всех российских городах значительно ограничили свою деятельность. Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом «Улететь», еще одна европейская страна прекратила полноценную выдачу виз.
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