NYT: Си Цзиньпин вдохновляется русским романом

Источником вдохновения лидера КНР Си Цзиньпина является роман Николая Чернышевского «Что делать?». К такому выводу пришли колумнисты The New York Times (NYT) Джон Гарно и Сэм Четвин Джордж, оценивая последние заявления китайского руководителя.
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