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С Днем города! Читайте и смотрите на amic.ru, как проходит празднование 296-летия Барнаула

С Днем города! Читайте и смотрите на amic.ru, как проходит празднование 296-летия Барнаула

Различные мероприятия, посвященные дню рождения столицы Алтайского края, начнутся в 10:00 и продлятся до 22:00 Команда amic.

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