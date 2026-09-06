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The Eurasia Daily news agency

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Americans fled: Iran tested a new missile over a US Navy ship — Rezai

Americans fled: Iran tested a new missile over a US Navy ship — Rezai

Iran has tested an anti-ship missile over a US Navy ship for the first time. This was stated this evening by the secretary of the Supreme National Security Council, Major General Mohsen Rezai, according to the PressTV TV channel.

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