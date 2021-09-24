Собчак о стрельбе в Перми: Это тенденция, которую нельзя игнорировать

Стрельба в университете в Перми — «не просто случайность, а тенденция, которую нельзя игнорировать», заявила телеведущая Ксения Собчак на своей странице в соцсети Instagram.
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