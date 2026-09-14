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Радиоперехваты показали, что солдаты ВСУ не верят обещаниям командиров

Радиоперехваты показали, что солдаты ВСУ не верят обещаниям командиров

Радиоперехваты на Запорожском направлении раскрыли весьма неудобную для командования ВСУ картину: бойцов месяцами удерживают на передовой, отделываясь обещаниями о скорой ротации.

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