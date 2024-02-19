Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Когда-то был приказ по войскам: Венгров в плен не брать!Глава МИД Венгрии...
  • Владимир Четвериков
    Больше похоже на действия ССО или армейского спецназа. А про "партизан" - для поднятия настроения.Партизаны устроил...
  • владимир рябченко
    не тока бандерлоги умеют партизанить... Сидор Ковпак не был бандерлогом...Партизаны устроил...

Американский сенатор пояснил причину неизбежных территориальных уступок со стороны Украины

Американский сенатор пояснил причину неизбежных территориальных уступок со стороны Украины

Вопрос Украины и ее положения стал разменной монетой. Почти все стороны и участвующие в формировании будущего республики так или иначе торгуют ее ресурсами, положением, конфликтом в соответствии со своим влиянием на него.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Михаил Бердников
Какие умные комментарии,очень интересно. Только не понятно,что ещё придумает евробанда: если переговоры,то и эгегейевропе придётся чесать свои затылки,-как-то жить дальше надо,а не стремиться в бездну...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх