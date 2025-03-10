Ирина Аллегрова получила орден от Владимира Путина

Владимир Путин вручил орден 73-летней Ирине Аллегровой. Удостоив артистку этой высокой государственной награды за её вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
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