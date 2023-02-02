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Олимпийский чемпион Баходир Джалолов: «Узбекский бокс сильнее казахстанского»

Чемпион Олимпиады в Токио из Узбекистана Баходир Джалолов (12-0, 12 КО) высказался о прошедшем чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке и сравнил бокс Узбекистана и Казахстана.

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