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Лукашенко предупредил Запад о передаче российских ракет хуситам

Лукашенко предупредил Запад о передаче российских ракет хуситам

Представители Запада приезжали в Минск и проводили закрытые переговоры с руководством Белоруссии. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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