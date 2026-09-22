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Zero Hedge

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2Y Auction Tails As Foreign Demand Slides Despite Highest Yield In Over 3 Years

2Y Auction Tails As Foreign Demand Slides Despite Highest Yield In Over 3 Years

2Y Auction Tails As Foreign Demand Slides Despite Highest Yield In Over 3 Years Ahead of today's auction, with yields sliding early in the day tracking the drop in oil tick-for-tick, some speculated that participants in today's sale of $69BN in 2 year notes would need a modest concession to show enthusiasm for the auction.

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