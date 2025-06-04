Певица Алена Кравец вернула приемную дочь в детский дом

Приемная дочь певицы Алены Кравец из-за конфликтов с родителями вернулась в детдом. В подростковом возрасте девочка сбегала из дома, рассказала артистка в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
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