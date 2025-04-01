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"Парень окончательно попутал берега": Подоляка задумался после очередного скандала с Губерниевым

БлокнотРУ Никогда такого не было и вот опять. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вызвал скандал.

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Комментарии
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А
Александр
крышует такой же заднеприводной!!!
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19 час.
АС
Александр Сысоев
Сколько крыше не крышуй, все равно даст течь.
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19 час.
ЯО
Яна Орлова
Озвучьте фамилии крышевателей этой мрази!
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18 час.
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