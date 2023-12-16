Владимир Путин: выборы 2024 года станут актом защиты суверенитета страны, свободы народа и его права самостоятельно выбирать свое будущее

На встрече с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе, которая прошла 15 декабря в Кремле, президент поблагодарил ведущие политические партии за консолидированную позицию по защите интересов страны.
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