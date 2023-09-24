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Почеттино о том, что «Челси» должен побеждать в каждом матче: «Да, но мы не та команда, бравшая ЛЧ или АПЛ. Со временем мы что-то построим»

Почеттино о том, что «Челси» должен побеждать в каждом матче: «Да, но мы не та команда, бравшая ЛЧ или АПЛ. Со временем мы что-то построим»

– Должны ли вы побеждать в каждом матче только потому, что вы «Челси»? – Да, но мы не тот «Челси», который выигрывал Лигу чемпионов или Премьер-лигу.

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